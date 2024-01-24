Live
  • Ср 24.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.69

По 50 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим жителям громади на Харківщині

Суспільство 12:43   24.01.2024
Вікторія Яковенко
По 50 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим жителям громади на Харківщині Фото: Балаклійська МВА

У Балаклійській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.

Платитимуть по 50 тисяч гривень, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що така виплата – одноразова та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення громадян, які виявили бажання захищати територіальну цілісність України.

Щоб отримати грошову допомогу необхідно звернутися до управління соцзахисту населення Балаклійської міськради. З собою мати такі документи: особисту заяву, копію паспорта заявника, документи, що підтверджують факт реєстрації, копію довідки про присвоєння РНОКПП, довідку підрозділу ТЦК та СП, довідку з військової частини про проходження служби, копію військового квитка та реквізити рахунку заявника.

Читайте також: На Харківщині платять по 50 000 грн за похід до армії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ракетні удари по Харкову: ще одного загиблого знайшли під завалами будинку
Ракетні удари по Харкову: ще одного загиблого знайшли під завалами будинку
24.01.2024, 13:44
Падіння ІЛ-76. Координаційний штаб закликав не поширювати російські фейки
Падіння ІЛ-76. Координаційний штаб закликав не поширювати російські фейки
24.01.2024, 13:27
Перевозив ракети, які б’ють по Харківщині – Мельник про збитий Іл-76
Перевозив ракети, які б’ють по Харківщині – Мельник про збитий Іл-76
24.01.2024, 13:16
Удари по Харкову: пошкоджені понад 180 будинків, вибиті 4,5 тис. вікон (фото)
Удари по Харкову: пошкоджені понад 180 будинків, вибиті 4,5 тис. вікон (фото)
24.01.2024, 13:28
Захистити Харків: ЗСУ потрібний дозвіл застосувати “HIMARS” по РФ – Світан
Захистити Харків: ЗСУ потрібний дозвіл застосувати “HIMARS” по РФ – Світан
24.01.2024, 12:34
По 50 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим жителям громади на Харківщині
По 50 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим жителям громади на Харківщині
24.01.2024, 12:43

Новини за темою:

13:48
Жителям громади на Харківщині почали видавати дрова для опалення (фото)
12:16
На Харківщині сьогодні на кілька годин перекриють дорогу: подробиці
12:24
Мешканців Балаклійської громади попереджають про вибухи
13:19
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
11:04
Балаклійська мерія попередила мешканців про ймовірні вибухи

Ви читали новину: «По 50 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим жителям громади на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.".