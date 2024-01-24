По 50 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим жителям громади на Харківщині
Фото: Балаклійська МВА
У Балаклійській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.
Платитимуть по 50 тисяч гривень, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Там зазначили, що така виплата – одноразова та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення громадян, які виявили бажання захищати територіальну цілісність України.
Щоб отримати грошову допомогу необхідно звернутися до управління соцзахисту населення Балаклійської міськради. З собою мати такі документи: особисту заяву, копію паспорта заявника, документи, що підтверджують факт реєстрації, копію довідки про присвоєння РНОКПП, довідку підрозділу ТЦК та СП, довідку з військової частини про проходження служби, копію військового квитка та реквізити рахунку заявника.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклійській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.".