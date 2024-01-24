По 50 тис. грн виплачуватимуть мобілізованим жителям громади на Харківщині

У Балаклійській громаді передбачена грошова допомога мобілізованим жителям з 1 січня.

Платитимуть по 50 тисяч гривень, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що така виплата – одноразова та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення громадян, які виявили бажання захищати територіальну цілісність України.

Щоб отримати грошову допомогу необхідно звернутися до управління соцзахисту населення Балаклійської міськради. З собою мати такі документи: особисту заяву, копію паспорта заявника, документи, що підтверджують факт реєстрації, копію довідки про присвоєння РНОКПП, довідку підрозділу ТЦК та СП, довідку з військової частини про проходження служби, копію військового квитка та реквізити рахунку заявника.

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