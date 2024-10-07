Вибух чули вранці на Харківщині: що сталося

В Балаклійській міській військовій адміністрації, під час повітряної тривоги, закликали жителів бути в укриттях. Пізніше там пояснили, що сталося.

Тривога на Харківщині пролунала о 09:17. О 09:40 в Балаклійській МВА закликали жителів бути в укриттях.

О 10:02 там повідомили, що вибух, який пролунав о 9:33, був спричинений підривом вибухового пристрою під машиною механічного розмінування.