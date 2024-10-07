Взрыв слышали утром на Харьковщине: что произошло
В Балаклейской городской военной администрации во время воздушной тревоги призывали жителей быть в укрытиях. Позже там объяснили, что произошло.
Тревога в Харьковской области прозвучала в 09:17. В 09:40 в Балаклейской ГВА призвали жителей быть в укрытиях.
В 10:02 там сообщили, что раздавшийся в 9:33 взрыв был вызван подрывом взрывного устройства под машиной механического разминирования.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: балаклейская, взрыв, громада, тревога, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской городской военной администрации во время воздушной тревоги призывали жителей быть в укрытиях. Позже там объяснили, что произошло.".