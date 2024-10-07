Взрыв слышали утром на Харьковщине: что произошло

В Балаклейской городской военной администрации во время воздушной тревоги призывали жителей быть в укрытиях. Позже там объяснили, что произошло.

Тревога в Харьковской области прозвучала в 09:17. В 09:40 в Балаклейской ГВА призвали жителей быть в укрытиях.

В 10:02 там сообщили, что раздавшийся в 9:33 взрыв был вызван подрывом взрывного устройства под машиной механического разминирования.