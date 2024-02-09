РФ 10 раз атаковала у Синьковки и Ивановки Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Уды, Стрелечье, Чугуновка, Волчанск Харьковской области.

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