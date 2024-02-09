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РФ 10 раз атаковала у Синьковки и Ивановки Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 20:01   09.02.2024
Оксана Якушко
РФ 10 раз атаковала у Синьковки и Ивановки Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Уды, Стрелечье, Чугуновка, Волчанск Харьковской области.

Читайте также: Генштаб сообщил про авиаудары на Харьковщине и пять вражеских атак

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 20:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле населенных пунктов Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".