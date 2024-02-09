РФ здійснила 10 атак біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Уди, Стрілеча, Чугунівка, Вовчанськ Харківської області.