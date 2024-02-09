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РФ здійснила 10 атак біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 20:01   09.02.2024
Оксана Якушко
РФ здійснила 10 атак біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по населених пунктах Уди, Стрілеча, Чугунівка, Вовчанськ Харківської області.

Читайте також: Генштаб повідомив про авіаудари на Харківщині та п’ять ворожих атак

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 20:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".