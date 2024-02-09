Генштаб повідомив про авіаудари на Харківщині та п’ять ворожих атак
Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківської області, поінформував Генштаб ЗСУ.
“Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Під обстрілом артилерії в Україні було понад 110 населених пунктів. Росіяни вдарили по Україні 13 ракетами, 66 разів застосовували авіацію, а також здійснили 96 обстрілів із РСЗВ.
Читайте також: Атака дронів: Синєгубов повідомив про удари та пожежі у Зміївській громаді
На фронті зафіксували 65 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ”, – зазначили в ГШ.
Авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження окупантів, ракетники – по двох складах боєприпасів та одному логістичному хабу ворога.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб повідомив про авіаудари на Харківщині та п’ять ворожих атак»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківської області, поінформував Генштаб ЗСУ".