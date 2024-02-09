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Генштаб повідомив про авіаудари на Харківщині та п’ять ворожих атак

Події 07:18   09.02.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про авіаудари на Харківщині та п’ять ворожих атак Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківської області, поінформував Генштаб ЗСУ.

“Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Під обстрілом артилерії в Україні було понад 110 населених пунктів. Росіяни вдарили по Україні 13 ракетами, 66 разів застосовували авіацію, а також здійснили 96 обстрілів із РСЗВ.

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На фронті зафіксували 65 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ”, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження окупантів, ракетники – по двох складах боєприпасів та одному логістичному хабу ворога.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківської області, поінформував Генштаб ЗСУ".