Генштаб сообщил про авиаудары на Харьковщине и пять вражеских атак

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.

«Авиационные удары получили: Старица, Ивановка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Под обстрелами артиллерии в Украине было более 110 населенных пунктов. Россияне ударили по Украине 13 ракетами, 66 раз применяли авиацию, а также совершили 96 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 65 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения оккупантов, ракетчики — по двум складам боеприпасов и одному логистическому хабу врага.