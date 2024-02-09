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Генштаб сообщил про авиаудары на Харьковщине и пять вражеских атак

Происшествия 07:18   09.02.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил про авиаудары на Харьковщине и пять вражеских атак Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.

«Авиационные удары получили: Старица, Ивановка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Под обстрелами артиллерии в Украине было более 110 населенных пунктов. Россияне ударили по Украине 13 ракетами, 66 раз применяли авиацию, а также совершили 96 обстрелов из РСЗО.

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На фронте зафиксировали 65 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения оккупантов, ракетчики — по двум складам боеприпасов и одному логистическому хабу врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ".