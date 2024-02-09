Генштаб сообщил про авиаудары на Харьковщине и пять вражеских атак
Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.
«Авиационные удары получили: Старица, Ивановка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Под обстрелами артиллерии в Украине было более 110 населенных пунктов. Россияне ударили по Украине 13 ракетами, 66 раз применяли авиацию, а также совершили 96 обстрелов из РСЗО.
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На фронте зафиксировали 65 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — отметили в ГШ.
Авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения оккупантов, ракетчики — по двум складам боеприпасов и одному логистическому хабу врага.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ".