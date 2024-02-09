Харьков замело: снег убирают почти 2 тысячи коммунальщиков (фото)
В уборке снега в Харькове принимают участие более 1,9 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой».
Также на улицах города работают 83 единицы автотракторной техники и 150 средств малой механизации, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на департамент ЖКХ.
Коммунальщики расчищают выходы из подъездов, тротуары, пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта, а также посыпают их противогололедными смесями.
Фото: Харьковский горсовет
Ранее в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что дорожники перешли в усиленный режим работы из-за циклона, который зашел на Харьковщину около 5 утра. В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что до конца суток в области ожидается сильный снег. I уровень опасности, желтый.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дворники, коммунальщики, КП, расчистка, сніг, снегопад, уборка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков замело: снег убирают почти 2 тысячи коммунальщиков (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 13:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В уборке снега в Харькове принимают участие более 1,9 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой».".