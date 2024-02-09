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Харьков замело: снег убирают почти 2 тысячи коммунальщиков (фото)

Общество 13:44   09.02.2024
Елена Нагорная
Харьков замело: снег убирают почти 2 тысячи коммунальщиков (фото) Фото: Харьковский горсовет

В уборке снега в Харькове принимают участие более 1,9 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой».

Также на улицах города работают 83 единицы автотракторной техники и 150 средств малой механизации, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на департамент ЖКХ.

Коммунальщики расчищают выходы из подъездов, тротуары, пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта, а также посыпают их противогололедными смесями.


Фото: Харьковский горсовет

Ранее в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что дорожники перешли в усиленный режим работы из-за циклона, который зашел на Харьковщину около 5 утра. В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что до конца суток в области ожидается сильный снег. I уровень опасности, желтый.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В уборке снега в Харькове принимают участие более 1,9 тысячи работников КП «Харьковблагоустройство» и СКП «Харьковзеленстрой».".