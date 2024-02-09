Харків замело: сніг прибирають майже 2 тисячі комунальників (фото)

У прибиранні снігу у Харкові беруть участь понад 1,9 тисячі працівників КП “Харківблагоустрій” та СКП “Харківзеленбуд”.

Також на вулицях міста працюють 83 одиниці автотракторної техніки та 150 засобів малої механізації, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на департамент ЖКГ.

Комунальники розчищають виходи з під’їздів, тротуари, пішохідні доріжки та зупинки громадського транспорту, а також посипають їх протиожеледними сумішами.



Фото: Харківська міськрада

Раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили, що шляховики перейшли у посилений режим роботи через циклон, який зайшов на Харківщину близько 5-ї ранку. У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що до кінця доби в області очікується сильний сніг. І рівень небезпечності, жовтий.