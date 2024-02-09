Харків замело: сніг прибирають майже 2 тисячі комунальників (фото)
У прибиранні снігу у Харкові беруть участь понад 1,9 тисячі працівників КП “Харківблагоустрій” та СКП “Харківзеленбуд”.
Також на вулицях міста працюють 83 одиниці автотракторної техніки та 150 засобів малої механізації, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на департамент ЖКГ.
Комунальники розчищають виходи з під’їздів, тротуари, пішохідні доріжки та зупинки громадського транспорту, а також посипають їх протиожеледними сумішами.
Фото: Харківська міськрада
Раніше у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили, що шляховики перейшли у посилений режим роботи через циклон, який зайшов на Харківщину близько 5-ї ранку. У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що до кінця доби в області очікується сильний сніг. І рівень небезпечності, жовтий.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дворники, коммунальщики, КП, расчистка, сніг, снегопад, уборка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 13:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прибиранні снігу у Харкові беруть участь понад 1,9 тисячі працівників КП “Харківблагоустрій” та СКП “Харківзеленбуд”".