Сніжить на Харківщині: ситуація на дорогах, попередження синоптиків (відео)
Дорожники перейшли у посилений режим роботи, через циклон, який зайшов на Харківщину близько 5-ї ранку.
«Від самого ранку на маршрути вийшли вже 100 одиниць спеціальної техніки: 70 піскорозкидувачів та 30 навантажувачів. Як завжди, особлива увага приділяється магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам та небезпечним ділянкам, де є спуски та підйоми», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Відео: Олена Нагорна
Тим часом у Регіональному центрі по гідрометеорології попередили, що в найближчу годину і до кінця доби 9 лютого в регіоні очікується значний сніг. I рівень небезпечності, жовтий.
Дорожники закликають водіїв за можливістю не виїжджати на вихідних. А кого негода застане на дорозі просять скористатися майданчиками відстою транспорту.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, дорожники, синоптики, снежит, харківщина, циклон;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники перейшли у посилений режим роботи, через циклон, який зайшов на Харківщину близько 5-ї ранку. ".