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Сніжить на Харківщині: ситуація на дорогах, попередження синоптиків (відео)

Суспільство 12:10   09.02.2024
Вікторія Яковенко
Сніжить на Харківщині: ситуація на дорогах, попередження синоптиків (відео) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Дорожники перейшли у посилений режим роботи, через циклон, який зайшов на Харківщину близько 5-ї ранку.  

«Від самого ранку на маршрути вийшли вже 100 одиниць спеціальної техніки: 70 піскорозкидувачів та 30 навантажувачів. Як завжди, особлива увага приділяється магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам та небезпечним ділянкам, де є спуски та підйоми», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Відео: Олена Нагорна

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Фото, відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Тим часом у Регіональному центрі по гідрометеорології попередили, що в найближчу годину і до кінця доби 9 лютого в регіоні очікується значний сніг. I рівень небезпечності, жовтий.

Дорожники закликають водіїв  за можливістю не виїжджати на вихідних. А кого негода застане на дорозі просять скористатися майданчиками відстою транспорту.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники перейшли у посилений режим роботи, через циклон, який зайшов на Харківщину близько 5-ї ранку.  ".