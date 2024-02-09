Сніжить на Харківщині: ситуація на дорогах, попередження синоптиків (відео)

Дорожники перейшли у посилений режим роботи, через циклон, який зайшов на Харківщину близько 5-ї ранку.

«Від самого ранку на маршрути вийшли вже 100 одиниць спеціальної техніки: 70 піскорозкидувачів та 30 навантажувачів. Як завжди, особлива увага приділяється магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам та небезпечним ділянкам, де є спуски та підйоми», – повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Відео: Олена Нагорна

Тим часом у Регіональному центрі по гідрометеорології попередили, що в найближчу годину і до кінця доби 9 лютого в регіоні очікується значний сніг. I рівень небезпечності, жовтий.

Дорожники закликають водіїв за можливістю не виїжджати на вихідних. А кого негода застане на дорозі просять скористатися майданчиками відстою транспорту.