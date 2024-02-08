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Не всі можуть добути їжу: у лісах Харківщини підгодовують звірів (фото)

Суспільство 21:52   08.02.2024
Олена Нагорна
Не всі можуть добути їжу: у лісах Харківщини підгодовують звірів (фото)

У мисливських угіддях Гутянського лісгоспу під час холодів підгодовують диких тварин. Цим займаються регулярно, щоб допомогти звірам пережити зиму.

Далеко не всі тварини можуть добути собі їжу під снігом та мерзлою землею. Тим паче, додають фахівці, важливо зберегти популяцію диких звірів, особливо тих видів, яких небагато в їхньому регіоні“, – розповідають у Слобожанському лісовому офісі.

У лісництвах обладнали спеціальні годівниці, в які єгерська служба кладе їжу для тварин. Частими гостями тут бувають козулі, кабани, олені та навіть лосі.

Як зазначають у Слобожанському лісовому офісі, для підгодівлі лісгосп заготував 900 кг сіна, 1600 віників, майже 6,5 тонни зерна та 2 тонни силосу, понад 5 тонн коренеплодів та 179 кг солі.


Фото: Слобожанський лісовий офіс

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 21:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мисливських угіддях Гутянського лісгоспу під час холодів підгодовують диких тварин".