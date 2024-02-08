Не все могут добыть пищу: в лесах Харьковщины подкармливают зверей (фото)

В охотничьих угодьях Гутянского лесхоза в холода подкармливают диких животных. Этим занимаются регулярно, чтобы помочь зверям пережить зиму.

«Далеко не все животные могут добыть себе пищу под снегом и мерзлой землей. Тем более, добавляют специалисты, важно сохранить популяцию диких зверей, особенно тех видов, которых немного в их регионе», — рассказывают в Слобожанском лесном офисе.

В лесничествах оборудовали специальные кормушки, в которые егерская служба кладет еду для животных. Частыми гостями здесь бывают косули, кабаны, олени и даже лоси.

Как отмечают в Слобожанском лесном офисе, для подкормки лесхоз заготовил 900 кг сена, 1600 веников, почти 6,5 тонны зерна и 2 тонны силоса, более 5 тонн корнеплодов и 179 кг соли.



Фото: Слобожанский лесной офис

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