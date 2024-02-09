Снежит на Харьковщине: ситуация на дорогах, предупреждение синоптиков (видео)
Дорожники перешли в усиленный режим работы, из-за циклона, который зашел на Харьковщину около 5 утра.
«С самого утра на маршруты вышли уже 100 единиц специальной техники: 70 пескоразбрасывателей и 30 погрузчиков. Как всегда, особое внимание уделяется магистралям с высокой интенсивностью движения, транспортным развязкам и опасным участкам, где спуски и подъемы», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Видео: Елена Нагорная
Тем временем в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что в ближайшее время и до конца суток 9 февраля в регионе ожидается сильный снег. I уровень опасности, желтый.
Дорожники призывают водителей по возможности не выезжать на выходных. А кого непогода застанет на дороге, просят воспользоваться площадками отстоя транспорта.
Читайте также: Не все могут добыть пищу: в лесах Харьковщины подкармливают зверей (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, дорожники, синоптики, снежит, харьковщина, циклон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Снежит на Харьковщине: ситуация на дорогах, предупреждение синоптиков (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники перешли в усиленный режим работы, из-за циклона, который зашел на Харьковщину около 5 утра.".