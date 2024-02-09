Снежит на Харьковщине: ситуация на дорогах, предупреждение синоптиков (видео)

Дорожники перешли в усиленный режим работы, из-за циклона, который зашел на Харьковщину около 5 утра.

«С самого утра на маршруты вышли уже 100 единиц специальной техники: 70 пескоразбрасывателей и 30 погрузчиков. Как всегда, особое внимание уделяется магистралям с высокой интенсивностью движения, транспортным развязкам и опасным участкам, где спуски и подъемы», — сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Видео: Елена Нагорная

Тем временем в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что в ближайшее время и до конца суток 9 февраля в регионе ожидается сильный снег. I уровень опасности, желтый.

Дорожники призывают водителей по возможности не выезжать на выходных. А кого непогода застанет на дороге, просят воспользоваться площадками отстоя транспорта.