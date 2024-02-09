Пять «шахедов» сбили над Харьковщиной ночью — Воздушные силы
Атака «шахедов» на Харьковскую область была масштабной — пять беспилотников ударили по Змиевской громаде, еще пять удалось сбить.
«В Харьковской области подразделениями ОГВ «Харьков» уничтожены 5 БпЛА «Shahed-136/131», — сообщило воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.
Ранее командование Воздушных сил информировало, что ночью Украину атаковали 16 «шахедов» и 10 из них сбили. Беспилотники фиксировали в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
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Напомним, об угрозе атаки «шахедов» ВС ВСУ предупредили в 23:30 8 февраля. Первая группа двигалась с востока в сторону Чугуева. Следом, по сообщениям ВС ВСУ, с территории Белгородской области зашла еще группа «шахедов». В 00:38 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали не менее пяти БПЛА. Из-за их удара есть возгорание нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Утром 9 февраля Синегубов уточнил, что ударов было не менее семи и они пришлись по популярному месту отдыха харьковчан — селу Коропово. Фото последствий опубликовала Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, новости Харькова, ОК "Схід", сбили;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Атака «шахедов» на Харьковскую область была масштабной — пять беспилотников ударили по Змиевской громаде, еще пять удалось сбить".