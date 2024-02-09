Как в Купянске реагируют на угрозы россиян захватить город: мнение главы ГВА
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что в Купянске остаются 7,5 тысячи человек. В городе верят в ВСУ.
«В настоящее время в громаде находится 7,5 тысячи человек. В основном – пожилые люди. Но многие оставшиеся люди работают в структурных подразделениях, коммунальных предприятиях, в других сферах жизнедеятельности общества. Купянская громада живет и работает: работают коммунальные предприятия, работают структурные подразделения, работают больницы, магазины, банковские услуги, автобусное сообщение», — сообщил Беседин в эфире «Еспресо».
Он отметил, что город уже полтора года живет под постоянными обстрелами у самой линии фронта. До нее — семь километров.
«Мы постоянно чувствуем присутствие врага, присутствие страны-террориста на нашей территории, еще пока оккупированной частично. Потому что весь арсенал оружия, который есть у страны-террориста, она применяет в основном по гражданской, критической инфраструктуре и мирному населению Купянской громады», — отметил начальник ГВА.
При этом, комментируя угрозы россиян захватить Купянск, Беседин так же сказал, что и с этим в городе живут уже полтора года.
«Мы полтора года находимся в этой ситуации, слышим от той стороны, что они хотят захватить, хотят восстановить…. Мы знаем, мы уверены в наших Вооруженных силах, видим силу и мощь ребят, понимаем, что они действительно стоят на страже и никоим образом не пускают врага. Да, сейчас это активная оборона, но мы уверены, что начнется фаза контрнаступления или наступления, как то, которое было на Харьковщине в 2022 году, и те оккупированные города и села нашего государства наши ВСУ освободят от той «черной нечисти», и мы начнем отстраиваться», — сказал Беседин.
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При этом пока что он призвал жителей Купянской громады выезжать в более безопасные места, не подвергая опасности свою жизнь и жизни близких.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Беседин, война, купянск, новости Харькова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что в Купянске остаются 7,5 тысячи человек. В городе верят в ВСУ".