Як у Куп’янську реагують на погрози росіян захопити місто: думка глави МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що у Куп’янську залишаються 7,5 тисячі людей. У місті вірять у ЗСУ.

“На зараз у громаді перебуває 7,5 тисячі людей. Здебільшого – люди похилого віку. Але багато людей, які залишилися, працюють у структурних підрозділах, комунальних підприємствах, в інших сферах життєдіяльності громади. Куп’янська громада живе та працює: працюють комунальні підприємства, працюють структурні підрозділи, працюють лікарні, магазини, банківські послуги, автобусне сполучення“, – повідомив Бесєдін в етері “Еспресо”.

Він зазначив, що місто вже півтора року живе під постійними обстрілами біля лінії фронту. До неї – сім кілометрів.

“Ми постійно відчуваємо присутність ворога, присутність країни-терориста на нашій території, ще поки що окупованій частково. Тому що весь арсенал зброї, який є у країни-терориста, вона застосовує здебільшого по цивільній, критичній інфраструктурі та по мирному населенню Куп’янської громади“, — наголосив начальник МВА.

При цьому, коментуючи погрози росіян захопити Куп’янськ, Беседін також сказав, що і з цим у місті живуть уже півтора року.

“Ми півтора року знаходимося в цій ситуації, чуємо від тої сторони, що вони хочуть захопити, хочуть відновити…. Ми знаємо, ми впевнені в наших Збройних силах, ми бачимо силу та міць хлопців, розуміємо, що вони дійсно стоять на сторожі та жодним чином не пускають ворога. Так, зараз це активна оборона, але ми впевнені, що почнеться фаза контрнаступу або наступу, як той, що був на Харківщині у 2022 році, й ті окуповані міста та села нашої держави наші ЗСУ звільнять від тієї “чорної нечисті”, й ми почнемо відбудовуватися“, – сказав Бесєдін.

При цьому поки що він закликав жителів Куп’янської громади виїжджати в безпечніші місця, не наражаючи на небезпеку своє життя та життя близьких.