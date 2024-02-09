Коррупция на Харьковщине: в 2023 году в суды направили 135 обвинительных актов
135 обвинительных актов в отношении 156 лиц в уголовных производствах о коррупционных уголовных правонарушениях направили в суды прокуроры в Харьковской области в течение 2023 года.
Об этом сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, подводя итоги прошлого года.
В уголовных производствах касательно незаконной вырубки леса и теневого оборота древесины в суды направили 50 обвинительных актов в отношении 60 человек. Разоблачили троих коррупционеров в сфере охраны лесов и обращения с отходами — инспектора Госэкоинспекции и лесников государственного лесхоза.
Еще 25 обвинительных актов в отношении 117 человек направили в суды в рамках борьбы с организованной преступностью. Сумма причиненного ущерба составляет почти 15 миллионов гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коррупция, прокуратура, Фильчаков, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "135 обвинительных актов в отношении 156 лиц в уголовных производствах о коррупционных уголовных правонарушениях направили в суды прокуроры в Харьковской области в течение 2023 года".