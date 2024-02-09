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Коррупция на Харьковщине: в 2023 году в суды направили 135 обвинительных актов

Общество 17:27   09.02.2024
Елена Нагорная
Коррупция на Харьковщине: в 2023 году в суды направили 135 обвинительных актов

135 обвинительных актов в отношении 156 лиц в уголовных производствах о коррупционных уголовных правонарушениях направили в суды прокуроры в Харьковской области в течение 2023 года.

Об этом сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, подводя итоги прошлого года.

В уголовных производствах касательно незаконной вырубки леса и теневого оборота древесины в суды направили 50 обвинительных актов в отношении 60 человек. Разоблачили троих коррупционеров в сфере охраны лесов и обращения с отходами — инспектора Госэкоинспекции и лесников государственного лесхоза.

Еще 25 обвинительных актов в отношении 117 человек направили в суды в рамках борьбы с организованной преступностью. Сумма причиненного ущерба составляет почти 15 миллионов гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 17:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "135 обвинительных актов в отношении 156 лиц в уголовных производствах о коррупционных уголовных правонарушениях направили в суды прокуроры в Харьковской области в течение 2023 года".