Коррупция на Харьковщине: в 2023 году в суды направили 135 обвинительных актов

135 обвинительных актов в отношении 156 лиц в уголовных производствах о коррупционных уголовных правонарушениях направили в суды прокуроры в Харьковской области в течение 2023 года.

Об этом сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков, подводя итоги прошлого года.

В уголовных производствах касательно незаконной вырубки леса и теневого оборота древесины в суды направили 50 обвинительных актов в отношении 60 человек. Разоблачили троих коррупционеров в сфере охраны лесов и обращения с отходами — инспектора Госэкоинспекции и лесников государственного лесхоза.

Еще 25 обвинительных актов в отношении 117 человек направили в суды в рамках борьбы с организованной преступностью. Сумма причиненного ущерба составляет почти 15 миллионов гривен.