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Как бороться с коррупцией: Харьковский облсовет предлагает обсудить программу

Общество 09:09   19.01.2024
Оксана Горун
Как бороться с коррупцией: Харьковский облсовет предлагает обсудить программу

Харьковский облсовет объявил о публичном обсуждении проекта Антикоррупционной программы на 2024-2026 годы. Документ опубликовали и ждут предложений и замечаний.

«С целью публичного обсуждения, изучения и учета мнения общественности на официальном вебсайте Харьковского областного совета размещен проект Антикоррупционной программы Харьковского областного совета на 2024-2026 годы«, — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

Проект уже одобрили на заседании профильной рабочей группы — 17 января. Среди прочего, документ содержит заявления о намерениях и оценку коррупционных рисков в деятельности Харьковского облсовета.

«Харьковский областной совет заявляет о своей принципиальной позиции и осуждает коррупцию как незаконный и неэтичный способ ведения деятельности», — подчеркнули в первых строках документа чиновники.

Разработчики документа привели  также список «функций и процессов Харьковского областного совета, которые потенциально уязвимы к коррупции».

Поучаствовать в обсуждении документа предлагают общественности.

«Общественное обсуждение в форме электронных консультаций с общественностью будет продолжаться с 18 января 2024 до 01 февраля 2024 года. К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица», — отметили в облсовете.

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Свои предложения и замечания можно присылать на электронную почту: info@oblrada-kharkiv.gov.ua с отметкой «предложения к Антикоррупционной программе».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 09:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет объявил о публичном обсуждении проекта Антикоррупционной программы на 2024-2026 годы. Документ опубликовали и ждут предложений и замечаний".