Як боротися з корупцією: Харківська облрада пропонує обговорити програму
Харківська облрада оголосила про публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми на 2024-2026 роки. Документ опублікували та чекають на пропозиції та зауваження.
” З метою публічного обговорення, вивчення та врахування думки громадськості на офіційному вебсайті Харківської обласної ради розміщено проєкт Антикорупційної програми Харківської обласної ради на 2024-2026 роки“, – повідомила пресслужба Харківської облради.
Проєкт уже схвалили на засіданні профільної робочої групи – 17 січня. Серед іншого документ містить заяви про наміри та оцінку корупційних ризиків у діяльності Харківської облради.
“Харківська обласна рада заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності“, – наголосили в перших рядках документа чиновники.
Розробники документа навели також список “функцій та процесів Харківської обласної ради, які є потенційно вразливими до корупції”.
Взяти участь в обговоренні документа пропонують громадськості.
“Громадське обговорення у формі електронних консультацій з громадськістю триватиме з 18 січня 2024 року до 01 лютого 2024 року. До обговорення запрошуються всі зацікавлені особи“, – зазначили в облраді.
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Свої пропозиції та зауваження можна надсилати на електронну пошту: info@oblrada-kharkiv.gov.ua з позначкою “пропозиції до антикорупційної програми”.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: коррупция, новини Харкова, обсуждение, программа, Харьковский облсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облрада оголосила про публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми на 2024-2026 роки. Документ опублікували та чекають на пропозиції та зауваження".