Корупція на Харківщині: у 2023 році до судів скерували 135 обвинувальних актів

135 обвинувальних актів щодо 156 осіб у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення направили до судів прокурори у Харківській області протягом 2023 року.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, підбиваючи підсумки минулого року.

У кримінальних провадженнях щодо незаконної вирубки лісу та тіньового обігу деревини до судів направили 50 обвинувальних актів стосовно 60 осіб. Викрили трьох корупціонерів у сфері охорони лісів та поводження з відходами – інспектора Держекоінспекції та лісничих державного лісгоспу.

Ще 25 обвинувальних актів щодо 117 осіб направили до судів у межах боротьби з організованою злочинністю. Сума завданих збитків становить майже 15 мільйонів гривень.