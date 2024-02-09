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Корупція на Харківщині: у 2023 році до судів скерували 135 обвинувальних актів

Суспільство 17:27   09.02.2024
Олена Нагорна
Корупція на Харківщині: у 2023 році до судів скерували 135 обвинувальних актів

135 обвинувальних актів щодо 156 осіб у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення направили до судів прокурори у Харківській області протягом 2023 року.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, підбиваючи підсумки минулого року.

У кримінальних провадженнях щодо незаконної вирубки лісу та тіньового обігу деревини до судів направили 50 обвинувальних актів стосовно 60 осіб. Викрили трьох корупціонерів у сфері охорони лісів та поводження з відходами – інспектора Держекоінспекції та лісничих державного лісгоспу.

Ще 25 обвинувальних актів щодо 117 осіб направили до судів у межах боротьби з організованою злочинністю. Сума завданих збитків становить майже 15 мільйонів гривень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 17:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "135 обвинувальних актів щодо 156 осіб у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення направили до судів прокурори у Харківській області протягом 2023 року".