Новый поезд из Харькова в Днепр пустят с марта: подробности

В первый рейс новый поезд из Харькова в Днепр отправится 2 марта, из Днепра – 3 числа.

«Новый поезд, который получит номер 295/296, соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя крупнейшими городами востока нашей страны», — сообщили в АО «Укрзалізниця».

Поезд будет отправляться из Харькова по четным числам в 23:40 и прибудет в Днепр в 05:05 на следующий день. В обратном направлении, из Днепра, поезд будет отправляться по нечетным числам также в 23:40 и прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.

«Остановки предусмотрены на станциях Мерефа, Лихачево, Лозовая, Павлоград, Синельниково-2. В составе поезда вагоны категории плацкарт, купе, люкс», — добавили железнодорожники.

Билеты на поезд будут доступны за 20 суток до отправки в приложении Укрзалізниці, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.