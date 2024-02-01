Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото
«Новая услуга от «Укрзализниці» – так отреагировали соцсети на пост харьковчанки Светланы Виноградской, которая увидела в вагоне поезда росшие там грибы.
«Я хотела просто неагрессивно порадоваться смешному. Кто куда ходит за грибами. Вот я, например, проехала в поезде. Не морализуй, я конечно их есть не собираюсь. И номер поезда не скажу», — написала харьковчанка на странице Facebook.
Ценители грибов уже определили, что в вагоне выросли вешенки.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", вагон, вешенки, грибы, поезд, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 22:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Новая услуга от «Укрзализниці» – так отреагировали соцсети на пост харьковчанки Светланы Виноградской, которая увидела в вагоне поезда росшие там грибы.".