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Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото

Общество 22:23   01.02.2024
Оксана Якушко

«Новая услуга от «Укрзализниці» – так отреагировали соцсети на пост харьковчанки Светланы Виноградской, которая увидела в вагоне поезда росшие там грибы.

«Я хотела просто неагрессивно порадоваться смешному. Кто куда ходит за грибами. Вот я, например, проехала в поезде. Не морализуй, я конечно их есть не собираюсь. И номер поезда не скажу», — написала харьковчанка на странице Facebook.

Ценители грибов уже определили, что в вагоне выросли вешенки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 22:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Новая услуга от «Укрзализниці» – так отреагировали соцсети на пост харьковчанки Светланы Виноградской, которая увидела в вагоне поезда росшие там грибы.".