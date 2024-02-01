Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото

«Новая услуга от «Укрзализниці» – так отреагировали соцсети на пост харьковчанки Светланы Виноградской, которая увидела в вагоне поезда росшие там грибы.

«Я хотела просто неагрессивно порадоваться смешному. Кто куда ходит за грибами. Вот я, например, проехала в поезде. Не морализуй, я конечно их есть не собираюсь. И номер поезда не скажу», — написала харьковчанка на странице Facebook.

Ценители грибов уже определили, что в вагоне выросли вешенки.