Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото
«Нова послуга від “Укрзалізниці” – так відреагували соцмережі на пост харків’янки Світлани Виноградської, яка побачила у вагоні поїзда гриби, що там росли.
«Я хотіла попросту неагресивно порадіти смішному. Хто куди ходить по гриби. Ось я, наприклад, проїхала у потязі. Не моралізуйте, я звісно їх їсти не збираюся. І номер потяга не скажу», – написала харків’янка на сторінці Facebook.
Поціновувачі грибів уже визначили, що у вагоні виросли гливи.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", вагон, вешенки, грибы, поезд, харьковчанка;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 22:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Новая услуга от “Укрзализниці» – так отреагировали соцсети на пост харьковчанки Светланы Виноградской, которая увидела в вагоне поезда росшие там грибы.".