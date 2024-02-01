Live
  • Чт 01.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.56
  • EUR 40.71

Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото

Суспільство 22:23   01.02.2024
Оксана Якушко

«Нова послуга від “Укрзалізниці” – так відреагували соцмережі на пост харків’янки Світлани Виноградської, яка побачила у вагоні поїзда гриби, що там росли.

«Я хотіла попросту неагресивно порадіти смішному. Хто куди ходить по гриби. Ось я, наприклад, проїхала у потязі. Не моралізуйте, я звісно їх їсти не збираюся. І номер потяга не скажу», – написала харків’янка на сторінці Facebook.

Поціновувачі грибів уже визначили, що у вагоні виросли гливи.

Читайте також: Харків’янка отруїлася маринованими грибами: жінка у лікарні

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото
Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото
01.02.2024, 22:23
Мокрий сніг. Якою буде погода 2 лютого у Харкові та області
Мокрий сніг. Якою буде погода 2 лютого у Харкові та області
01.02.2024, 21:40
П’ять атак росіян на Іванівку відбили захисники на Харківщині – Генштаб ЗСУ
П’ять атак росіян на Іванівку відбили захисники на Харківщині – Генштаб ЗСУ
01.02.2024, 20:51
Харківська художниця Соня Морозюк сховала свої квартири, які ДБР арештувала
Харківська художниця Соня Морозюк сховала свої квартири, які ДБР арештувала
01.02.2024, 20:22
У Харкові копи врятували чоловіка, в якого стався серцевий напад (відео)
У Харкові копи врятували чоловіка, в якого стався серцевий напад (відео)
01.02.2024, 19:58
У магазині на Харківщині чоловік ледь не зарубав сокирою покупця (відео)
У магазині на Харківщині чоловік ледь не зарубав сокирою покупця (відео)
01.02.2024, 15:55

Новини за темою:

10:06
До Харкова та Ізюма везуть Вифлеємський вогонь: де знайти (фото)
15:59
Індичка і гарбузовий пиріг. До Харкова їде Food Train з їжею від американців
13:42
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
11:17
Жіноче купе з’явиться ще в одному поїзді, що прямує з Харкова
17:20
Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні

Ви читали новину: «Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 22:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Новая услуга от “Укрзализниці» – так отреагировали соцсети на пост харьковчанки Светланы Виноградской, которая увидела в вагоне поезда росшие там грибы.".