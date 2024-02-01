Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото

«Нова послуга від “Укрзалізниці” – так відреагували соцмережі на пост харків’янки Світлани Виноградської, яка побачила у вагоні поїзда гриби, що там росли.

«Я хотіла попросту неагресивно порадіти смішному. Хто куди ходить по гриби. Ось я, наприклад, проїхала у потязі. Не моралізуйте, я звісно їх їсти не збираюся. І номер потяга не скажу», – написала харків’янка на сторінці Facebook.

Поціновувачі грибів уже визначили, що у вагоні виросли гливи.