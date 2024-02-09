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Новий поїзд із Харкова до Дніпра пустять з березня: подробиці

Суспільство 11:41   09.02.2024
Вікторія Яковенко
Новий поїзд із Харкова до Дніпра пустять з березня: подробиці Фото: АТ “Укрзалізниця”

У перший рейс новий потяг з Харкова до Дніпра вирушить 2 березня, з Дніпра – 3 числа.

«Новий поїзд, який отримає номер 295/296, поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу нашої країни», – повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Поїзд відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних числах теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

«Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс», – додали залізничники.

Квитки на поїзд будуть доступні за 20 діб до відправки у застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У перший рейс новий потяг з Харкова до Дніпра вирушить 2 березня, з Дніпра – 3 числа.".