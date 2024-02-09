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Евлаш: РФ подтягивает резервы на Купянское направление, стало больше обстрелов

Происшествия 13:17   09.02.2024
Елена Нагорная
Евлаш: РФ подтягивает резервы на Купянское направление, стало больше обстрелов

Количество вражеских обстрелов на Лимано-Купянском направлении несколько возросло, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш.

По его данным, за прошедшие сутки военные РФ более 800 раз открывали огонь по позициям украинских защитников из танков, артиллерии, РСЗО, АГС, ПТРК и стрелкового оружия. Произошло 8 боевых столкновений, противник нанес 25 ударов дронами-камикадзе.

Потери врага за сутки — 162 оккупанта и 14 единиц военной техники: танк, БМП, ряд различных артиллерийских систем, две станции радиоэлектронной борьбы и 7 укрытий.

«Сейчас в полосе ответственности ОСГВ «Хортица» горячей точкой остается Купянское направление, куда враг подтягивает свои резервы на замену ранее утраченным. Сейчас в основном идут бои вблизи населенного пункта Синьковка, поскольку он является ближайшим пунктом боевого столкновения. На базе любого населенного пункта можно разместить свои силы, сделать пункт управления, склады. Это не то же самое, что держать оборону или проводить боевые действия в полях и посадках», — пояснил Евлаш.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество вражеских обстрелов на Лимано-Купянском направлении несколько возросло".