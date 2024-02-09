РФ підтягує резерви на Куп’янський напрямок, побільшало обстрілів – Євлаш
Кількість ворожих обстрілів на Лимано-Куп’янському напрямку дещо зросла, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш.
За його даними, минулої доби військові РФ понад 800 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників з танків, артилерії, РСЗВ, АГС, ПТРК та стрілецької зброї. Сталося 8 бойових зіткнень, супротивник завдав 25 ударів дронами-камікадзе.
Втрати ворога за добу – 162 окупанти та 14 одиниць військової техніки: танк, БМП, низка різних артилерійських систем, дві станції радіоелектронної боротьби та 7 укриттів.
“Наразі у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця” найгарячішою точкою залишається Куп’янський напрямок, куди ворог підтягує свої резерви на заміну раніше втраченим. Зараз здебільшого точаться бої поблизу населеного пункту Синьківка, оскільки він є найближчим пунктом бойового зіткнення. На базі будь-якого населеного пункту можна розмістити свої сили, зробити пункт управління, склади. Це не те ж саме, що тримати оборону або проводити бойові дії в полях та посадках“, – пояснив Євлаш.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: евлаш, куп'янск, купянское направление, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 13:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість ворожих обстрілів на Лимано-Куп’янському напрямку дещо зросла".