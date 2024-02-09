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Из плена вернулись два жителя Харьковщины — ХОВА

Общество 10:40   09.02.2024
Оксана Горун
Из плена вернулись два жителя Харьковщины — ХОВА Фото: telegram Олега Синегубова

Во время 51-го обмена военнопленными, который состоялся накануне, домой вернулись два харьковских нацгвардейца.

«Украина вернула 100 своих людей. Среди них – два жителя Харьковской области. Оба служат в рядах Национальной гвардии. Один защитник из Харькова, другой проживает в Чугуевском районе», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Очередной обмен пленными состоялся 8 февраля. Домой вернулись солдаты и сержанты. Большинство – защитники Мариуполя и «Азовстали», сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди освобожденных — воины Национальной гвардии, погранслужбы и ВСУ.

Напомним, в результате двух предыдущих обменов пленными на Харьковщину вернулись 26 человек: 15 удалось обменять 3 января, еще 11 — 31 января.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время 51-го обмена военнопленными, который состоялся накануне, домой вернулись два харьковских нацгвардейца".