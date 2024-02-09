Из плена вернулись два жителя Харьковщины — ХОВА

Во время 51-го обмена военнопленными, который состоялся накануне, домой вернулись два харьковских нацгвардейца.

«Украина вернула 100 своих людей. Среди них – два жителя Харьковской области. Оба служат в рядах Национальной гвардии. Один защитник из Харькова, другой проживает в Чугуевском районе», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Очередной обмен пленными состоялся 8 февраля. Домой вернулись солдаты и сержанты. Большинство – защитники Мариуполя и «Азовстали», сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди освобожденных — воины Национальной гвардии, погранслужбы и ВСУ.

Напомним, в результате двух предыдущих обменов пленными на Харьковщину вернулись 26 человек: 15 удалось обменять 3 января, еще 11 — 31 января.