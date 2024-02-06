По 100 тыс. грн получили освобожденные из плена и семьи пленных в Украине
Фото: telegram Владимира Зеленского
В Минреинтеграции сообщили, что перечислили на единовременные выплаты освобожденным из плена и родным тех, кого удерживает РФ, 55 млн грн.
«В прошлом месяце Минреинтеграции направило более 55 миллионов гривен на выплаты государственной денежной помощи лицам, освобожденным из плена, и членам семей находящихся в плену лиц. Речь идет об единовременной и ежегодной помощи в размере 100 тысяч гривен. Деньги были перечислены на банковские счета освобожденным из плена и семьям пленных», — проинформировала пресс-служба Министерства реинтеграции.
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Напомним, в результате двух недавних обменов пленными на Харьковщину вернулись 26 человек: 15 удалось обменять 3 января, еще 11 — 31 января.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: выплаты, минреинтеграции, плен;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минреинтеграции сообщили, что перечислили на единовременные выплаты освобожденным из плена и родным тех, кого удерживает РФ, 55 млн грн".