По 100 тыс. грн получили освобожденные из плена и семьи пленных в Украине

В Минреинтеграции сообщили, что перечислили на единовременные выплаты освобожденным из плена и родным тех, кого удерживает РФ, 55 млн грн.

«В прошлом месяце Минреинтеграции направило более 55 миллионов гривен на выплаты государственной денежной помощи лицам, освобожденным из плена, и членам семей находящихся в плену лиц. Речь идет об единовременной и ежегодной помощи в размере 100 тысяч гривен. Деньги были перечислены на банковские счета освобожденным из плена и семьям пленных», — проинформировала пресс-служба Министерства реинтеграции.

Напомним, в результате двух недавних обменов пленными на Харьковщину вернулись 26 человек: 15 удалось обменять 3 января, еще 11 — 31 января.