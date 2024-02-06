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По 100 тис. грн отримали звільнені з полону та родини полонених в Україні

Суспільство 09:41   06.02.2024
Оксана Горун
По 100 тис. грн отримали звільнені з полону та родини полонених в Україні Фото: телеграм Володимира Зеленського

У Мінреінтеграції повідомили, що перерахували на одноразові виплати звільненим із полону та рідним тих, кого утримує РФ, 55 млн грн.

Минулого місяця Мінреінтеграції спрямувало понад 55 мільйонів гривень на виплати державної грошової допомоги особам, які були звільнені з полону, і членам сімей осіб, які наразі перебувають у полоні. Йдеться про одноразову та щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Гроші були перераховані на банківські рахунки звільненим з полону й родинам полонених“, — поінформувала пресслужба Міністерства реінтеграції.

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Нагадаємо, у результаті двох нещодавніх обмінів полоненими на Харківщину повернулися 26 людей: 15 вдалося обміняти 3 січня, ще 11 – 31 січня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 09:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінреінтеграції повідомили, що перерахували на одноразові виплати звільненим із полону та рідним тих, кого утримує РФ, 55 млн грн".