По 100 тис. грн отримали звільнені з полону та родини полонених в Україні

У Мінреінтеграції повідомили, що перерахували на одноразові виплати звільненим із полону та рідним тих, кого утримує РФ, 55 млн грн.

“Минулого місяця Мінреінтеграції спрямувало понад 55 мільйонів гривень на виплати державної грошової допомоги особам, які були звільнені з полону, і членам сімей осіб, які наразі перебувають у полоні. Йдеться про одноразову та щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Гроші були перераховані на банківські рахунки звільненим з полону й родинам полонених“, — поінформувала пресслужба Міністерства реінтеграції.

Нагадаємо, у результаті двох нещодавніх обмінів полоненими на Харківщину повернулися 26 людей: 15 вдалося обміняти 3 січня, ще 11 – 31 січня.