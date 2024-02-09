Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА

Суспільство 10:40   09.02.2024
Оксана Горун
З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА

Під час 51-го обміну військовополоненими, який відбувся напередодні, додому повернулися два харківські нацгвардійці.

Україна повернула 100 своїх людей. Серед них – 2 жителі Харківської області. Обидва служать у лавах Національної гвардії. Один захисник з Харкова, інший проживає в Чугуївському районі“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: По 100 тис. грн отримали звільнені з полону та сім’ї полонених в Україні

Черговий обмін полоненими відбувся 8 лютого. Додому повернулися солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та “Азовсталі”, повідомив Президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених – воїни Національної гвардії, прикордонної служби та ЗСУ.

Нагадаємо, у результаті двох попередніх обмінів полоненими на Харківщину повернулися 26 людей: 15 вдалося обміняти 3 січня, ще 11 – 31 січня.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 9.02: атака “шахедів”, харків’яни повернулися з полону
Головні новини Харкова 9.02: атака “шахедів”, харків’яни повернулися з полону
09.02.2024, 11:45
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
09.12.2022, 14:10
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
09.02.2024, 11:10
На Харківщині з’явилися дві нові поліцейські станції
На Харківщині з’явилися дві нові поліцейські станції
09.02.2024, 10:59
З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА
З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА
09.02.2024, 10:40
У Змієві власники потерпілих будинків відмовилися від коштів “єВідновлення”
У Змієві власники потерпілих будинків відмовилися від коштів “єВідновлення”
08.02.2024, 10:43

Новини за темою:


Ви читали новину: «З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час 51-го обміну військовополоненими, який відбувся напередодні, додому повернулися два харківські нацгвардійці".