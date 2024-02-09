З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА
Під час 51-го обміну військовополоненими, який відбувся напередодні, додому повернулися два харківські нацгвардійці.
“Україна повернула 100 своїх людей. Серед них – 2 жителі Харківської області. Обидва служать у лавах Національної гвардії. Один захисник з Харкова, інший проживає в Чугуївському районі“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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Черговий обмін полоненими відбувся 8 лютого. Додому повернулися солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та “Азовсталі”, повідомив Президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених – воїни Національної гвардії, прикордонної служби та ЗСУ.
Нагадаємо, у результаті двох попередніх обмінів полоненими на Харківщину повернулися 26 людей: 15 вдалося обміняти 3 січня, ще 11 – 31 січня.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час 51-го обміну військовополоненими, який відбувся напередодні, додому повернулися два харківські нацгвардійці".