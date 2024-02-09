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Как на Харьковщине накануне сбили «Шахед» из автомата Калашникова (фото)

Общество 17:59   09.02.2024
Елена Нагорная
Как на Харьковщине накануне сбили «Шахед» из автомата Калашникова (фото) Иллюстративное фото 5-й Слобожанской бригады НГУ

Как сбивали один из «Шахедов», атаковавших Харьковскую область вечером 8 февраля, рассказали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.

Старший лейтенант с позывным «Молот» и трое сержантов получили сигнал приведения всех сил и средств в боевую готовность, после чего выдвинулись на позицию, отметили в подразделении.

На планшете офицер указал место для более выгодной позиции. Услышав приближение «Шахеда», Молот нашел его с помощью тепловизора и указал направление для одного из сержантов, который направил на дрон прожектор.

Гвардейцы открыли огонь по «Шахеду» трассирующими патронами из АК-74 (автомат Калашникова) и обезвредили его.


Иллюстративные фото

Напомним, об угрозе атаки «Шахедов» ВС ВСУ предупредили в 23:30 8 февраля. Первая группа двигалась с востока в сторону Чугуева. Следом, по сообщениям ВС ВСУ, с территории Белгородской области зашла еще группа «Шахедов». В 00:38 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали не менее пяти БпЛА. Из-за их ударов произошли возгорания нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Утром 9 февраля Синегубов уточнил, что ударов было не менее семи и они пришлись по популярному месту отдыха харьковчан — селу Коропово. Фото последствий опубликовала облпрокуратура. В ВС ВСУ сообщили, что атака «Шахедов» на область была масштабной — пять беспилотников ударили по Змиевской громаде, еще пять удалось сбить.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 17:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сбивали один из «Шахедов», атаковавших Харьковскую область вечером 8 февраля, рассказали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.".