Як на Харківщині напередодні збили “шахед” з автомата Калашникова (фото)

Як збивали один із “шахедів”, які атакували Харківську область увечері 8 лютого, розповіли у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Старший лейтенант із позивним “Молот” і троє сержантів отримали сигнал приведення всіх сил і засобів у бойову готовність, після чого висунулися на позицію, зазначили в підрозділі.

На планшеті офіцер вказав місце для вигіднішої позиції. Почувши наближення “шахеда”, Молот знайшов його за допомогою тепловізора та вказав напрямок для одного із сержантів, який направив на дрон прожектор.

Гвардійці відкрили вогонь по “шахеду” трасуючими патронами з АК-74 (автомат Калашникова) і знешкодили його.



Ілюстративні фото

Нагадаємо, про загрозу атаки “шахедів” ПС ЗСУ попередили о 23:30 8 лютого. Перша група рухалася зі сходу у бік Чугуєва. За повідомленнями ПС ЗСУ, з території Бєлгородської області зайшла ще група “шахедів”. О 00:38 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували щонайменше п’ять БпЛА. Через їхні удари сталися загоряння нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Вранці 9 лютого Синєгубов уточнив, що ударів було не менше семи й вони припали на популярне місце відпочинку харків’ян – село Коропове. Фото наслідків опублікувала облпрокуратура. У ПС ЗСУ повідомили, що атака «шахедів» на область була масштабною — п’ять безпілотників ударили по Зміївській громаді, ще п’ять вдалося збити.