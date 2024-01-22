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Синегубов сообщил о погибшем и раненой на Харьковщине

Происшествия 08:22   22.01.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о погибшем и раненой на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковской области. Есть пострадавшие.

«В 12:15 враг нанес удар по с. Песчаное Купянского района. В результате обстрела погиб 74-летний мужчина. Около 19:00 и 20:30 оккупанты обстреляли с. Ольховатка Купянского района. Тип вооружения – предварительно ФАБ. Травму получила 74-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу, состояние среднее. Повреждены шесть жилых домов, магазин, здание предприятия», — сообщил Синегубов в telegram.

Под обстрелами было более 20 населенных пунктов Харьковской области.

Серьезный удар двумя управляемыми авиабомбами россияне нанесли по Волчанску. Там поврежден дом. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковской области. Есть пострадавшие".