Синєгубов повідомив про загиблого та поранену на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківської області. Є постраждалі.

“О 12:15 ворог завдав удару по с. Піщане Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік. Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли с. Вільхуватка Куп’янського району. Тип озброєння – попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківської області.

Серйозного удару двома керованими авіабомбами росіяни завдали по Вовчанську. Там пошкоджено будинок. Обійшлося без постраждалих.