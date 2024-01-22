Синєгубов повідомив про загиблого та поранену на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківської області. Є постраждалі.
“О 12:15 ворог завдав удару по с. Піщане Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік. Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли с. Вільхуватка Куп’янського району. Тип озброєння – попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
Під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківської області.
Серйозного удару двома керованими авіабомбами росіяни завдали по Вовчанську. Там пошкоджено будинок. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Харківської області. Є постраждалі".