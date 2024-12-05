«Выпил после ДТП» – водитель в Харькове хотел откупиться за 20 тыс. грн

Вчера, 4 декабря, около 18:00 на проспекте Тракторостроителей в Харькове патрульные обнаружили авто «Audi», которое наехало на дорожный знак.

«Общаясь с инспекторами, водитель сообщил, что после ДТП употребил алкоголь до проведения соответствующего осмотра на состояние опьянения», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водитель решил откупиться и стал предлагать патрульным взятку – 20 тысяч гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды мужчина не реагировал, отметили патрульные.

Так что копы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Полицейские отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя) и административное постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУпАП.