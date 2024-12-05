«Випив після ДТП» – водій у Харкові хотів відкупитися від копів за 20 тис. грн
Учора, 4 грудня, близько 18:00 на проспекті Тракторобудівників у Харкові патрульні виявили авто «Audi», яке наїхало на дорожній знак.
«Спілкуючись з інспекторами кермувальник повідомив, що після ДТП вжив алкоголь до проведення відповідного огляду на стан сп’яніння», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Водій вирішив відкупитися та став пропонувати патрульним хабар – 20 тисяч гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував, зазначили патрульні.
Тож копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Поліцейські відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, ДТП, патрульная, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 4 грудня, близько 18:00 на проспекті Тракторобудівників у Харкові патрульні виявили авто «Audi», яке наїхало на дорожній знак.".