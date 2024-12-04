Авто відкинуло на “зебру”, постраждала жінка: водію вручили підозру

Підозру отримав 55-річний водій Mazda. За даними слідства, він не розрахував дистанцію і в’їхав у легковик Ford, який пропускав пішохода.

Аварія сталася ще 12 жовтня о 12.30, уточнили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

“Після удару легковик відкинуло на пішохідний перехід, по якому рухалася 48-річна жінка. Внаслідок ДТП пішохід потрапила до лікарні. Згідно з висновком судово-медичного експерта, потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водії обох автівок не постраждали“, – зазначили копи.

Слідчі Чугуївського РУП повідомили про підозру водію автомобіля Mazda у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, повідомили у поліції.