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Народила, поклала дівчинку в пакет і зав’язала його: вирок горе-матері

Події 10:42   04.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Народила, поклала дівчинку в пакет і зав’язала його: вирок горе-матері

Суд визнав винною 38-річну харків’янку у вбивстві новонародженої дитини. За даними слідства, дівчинка померла через задушення у пакеті – його зав’язала мати немовля.

Події розгорталися у листопаді 2022 року, уточнили у прокуратурі. Жінка народила у себе у квартирі, за допомогою до медиків не зверталася.

“Вона одразу ж поклала дівчинку в полімерний пакет, зав’язала його, чим обмежила дитині доступ до повітря. Дівчинка померла”, – пишуть правоохоронці.

При цьому на суді обвинувачена провину не визнала. Те, що народжувала вдома самостійно, не заперечувала. Проте переконувала, що після того, як перерізала ножицями пуповину, вона поклала дівчинку в пакет. Після чого вирушила відпочивати в іншу кімнату та чекати на співмешканця.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, фігурантка усвідомлювала свої дії та могла керувати ними“, – зазначили у прокуратурі.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді трьох років за ґратами.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винною 38-річну харків’янку у вбивстві новонародженої дитини. За даними слідства, дівчинка померла через задушення у пакеті – його зав’язала мати дівчинки.".