Народила, поклала дівчинку в пакет і зав’язала його: вирок горе-матері

Суд визнав винною 38-річну харків’янку у вбивстві новонародженої дитини. За даними слідства, дівчинка померла через задушення у пакеті – його зав’язала мати немовля.

Події розгорталися у листопаді 2022 року, уточнили у прокуратурі. Жінка народила у себе у квартирі, за допомогою до медиків не зверталася.

“Вона одразу ж поклала дівчинку в полімерний пакет, зав’язала його, чим обмежила дитині доступ до повітря. Дівчинка померла”, – пишуть правоохоронці.

При цьому на суді обвинувачена провину не визнала. Те, що народжувала вдома самостійно, не заперечувала. Проте переконувала, що після того, як перерізала ножицями пуповину, вона поклала дівчинку в пакет. Після чого вирушила відпочивати в іншу кімнату та чекати на співмешканця.

“Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, фігурантка усвідомлювала свої дії та могла керувати ними“, – зазначили у прокуратурі.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді трьох років за ґратами.