Народила, поклала дівчинку в пакет і зав’язала його: вирок горе-матері
Суд визнав винною 38-річну харків’янку у вбивстві новонародженої дитини. За даними слідства, дівчинка померла через задушення у пакеті – його зав’язала мати немовля.
Події розгорталися у листопаді 2022 року, уточнили у прокуратурі. Жінка народила у себе у квартирі, за допомогою до медиків не зверталася.
“Вона одразу ж поклала дівчинку в полімерний пакет, зав’язала його, чим обмежила дитині доступ до повітря. Дівчинка померла”, – пишуть правоохоронці.
При цьому на суді обвинувачена провину не визнала. Те, що народжувала вдома самостійно, не заперечувала. Проте переконувала, що після того, як перерізала ножицями пуповину, вона поклала дівчинку в пакет. Після чого вирушила відпочивати в іншу кімнату та чекати на співмешканця.
“Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, фігурантка усвідомлювала свої дії та могла керувати ними“, – зазначили у прокуратурі.
Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді трьох років за ґратами.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дитина, прокуратура, убила;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 10:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винною 38-річну харків’янку у вбивстві новонародженої дитини. За даними слідства, дівчинка померла через задушення у пакеті – його зав’язала мати дівчинки.".