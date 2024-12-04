Родила, положила девочку в пакет и завязала его: приговор для горе-матери
Суд признал виновной 38-летнюю харьковчанку в убийстве новорожденного ребенка. По данным следствия, девочка умерла из-за удушения в пакете – его завязала мать.
События разворачивались в ноябре 2022 года, уточнили в прокуратуре. Женщина родила у себя в квартире, за помощью к медикам не обращалась.
«Она сразу же положила девочку в полимерный пакет, завязала его, чем ограничила ребенку доступ к воздуху. Девочка скончалась», – пишут правоохранители.
При этом на суде обвиняемая свою вину не признала. То, что рожала дома самостоятельно, не отрицала. Однако убеждала, что после того, как перерезала ножницами пуповину, положила девочку в пакет. После чего отправилась отдыхать в другую комнату и ждать сожителя.
«Согласно выводу судебно-психиатрического эксперта, фигурантка сознавала свои действия и могла руководить ими», – акцентировали в прокуратуре.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет за решеткой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дитина, прокуратура, ребенок, убила;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 10:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновной 38-летнюю харьковчанку в убийстве новорожденного ребенка. По данным следствия, девочка умерла из-за удушения в пакете – его завязала мать девочки.".