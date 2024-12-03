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Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину

Общество 14:15   03.12.2024
Виктория Яковенко
Насиловал падчерицу и бил жену: на Харьковщине приговорили мужчину Фото: Getty Images

59-летний мужчина на Харьковщине получил приговор. В суде правоохранители доказали, что он систематически насиловал свою падчерицу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в одном из населенных пунктов Харьковского района в течение 2019 года фигурант систематически насиловал и совершал сексуальные действия в отношении падчерицы, которой на тот момент было всего 13 лет.

«Мужчина делал это в доме, когда никогда не было дома и в гараже. Преимущественно злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», – отметили правоохранители.

Кроме того, фигурант издевался над женой, отметили в прокуратуре. В мае 2019 года супруги поссорились и мужчина избил женщину.

«Он часто избивал жену, однако она боялась пойти в полицию, потому что мужчина угрожал ее убить. Чтобы подтвердить свои слова, на глазах у женщины он зарубил собаку», — рассказали правоохранители.

В суде он признал свою вину только в избиении жены. Мужчину признали виновным в изнасиловании и совершении развратных действий в отношении малолетнего лица и в умышленном нанесении средней тяжести телесного повреждения (ч. 4 ст. 152 КК Украины в редакции КК Украины від 10.11.2018, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 122 КК Украины).

Он получил 14 лет тюрьмы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей сроком на три года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний мужчина на Харьковщине получил приговор. В суде правоохранители доказали, что он систематически насиловал свою падчерицу.".