Ґвалтував падчерку та бив дружину: на Харківщині засудили чоловіка

59-річний чоловік на Харківщині отримав вирок. У суді правоохоронці довели, що він систематично ґвалтував свою падчерку.

За даними Харківської обласної прокуратури, в одному з населених пунктів Харківського району протягом 2019 року фігурант систематично ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо падчерки, якій на той момент було лише 13 років.

«Чоловік робив це у будинку, коли ніколи не було вдома, та у гаражі. Переважно зловмисник перебував у стані алкогольного спʼяніння», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, фігурант знущався з дружини, зазначили в прокуратурі. У травні 2019 року подружжя посварилось і чоловік побив жінку.

«Він часто бив дружину, проте вона боялась піти до поліції, бо чоловік погрожував її вбити. Щоб підтвердити власні слова, на очах у жінки він зарубав собаку», – розповіли правоохоронці.

У суді він визнав свою вину лише за побиття дружини. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні і вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи та в умисному нанесенні середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 152 КК України у редакції КК України від 10.11.2018, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 122 КК України).

Він отримав 14 років тюрми з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, що повʼязані з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на строк три роки.