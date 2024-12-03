Ґвалтував падчерку та бив дружину: на Харківщині засудили чоловіка
59-річний чоловік на Харківщині отримав вирок. У суді правоохоронці довели, що він систематично ґвалтував свою падчерку.
За даними Харківської обласної прокуратури, в одному з населених пунктів Харківського району протягом 2019 року фігурант систематично ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо падчерки, якій на той момент було лише 13 років.
«Чоловік робив це у будинку, коли ніколи не було вдома, та у гаражі. Переважно зловмисник перебував у стані алкогольного спʼяніння», – зазначили правоохоронці.
Крім цього, фігурант знущався з дружини, зазначили в прокуратурі. У травні 2019 року подружжя посварилось і чоловік побив жінку.
«Він часто бив дружину, проте вона боялась піти до поліції, бо чоловік погрожував її вбити. Щоб підтвердити власні слова, на очах у жінки він зарубав собаку», – розповіли правоохоронці.
У суді він визнав свою вину лише за побиття дружини. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні і вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи та в умисному нанесенні середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 152 КК України у редакції КК України від 10.11.2018, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 122 КК України).
Він отримав 14 років тюрми з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, що повʼязані з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей на строк три роки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изнасиловал, приговор, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "59-річний чоловік на Харківщині отримав вирок. У суді правоохоронці довели, що він систематично ґвалтував свою падчерку.".