Live
  • Ср 04.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.82

Авто откинуло на «зебру», пострадала женщина: водителю вручили подозрение

Происшествия 11:16   04.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Авто откинуло на «зебру», пострадала женщина: водителю вручили подозрение

Подозрение получил 55-летний водитель Mazda. По данным следствия, он не рассчитал дистанцию и въехал в легковик Ford, который пропускал пешехода.

Авария произошла еще 12 октября в 12:30, уточнили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«После удара легковушку отбросило на пешеходный переход, по которому двигалась 48-летняя женщина. В результате ДТП пешеход попала в больницу. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Водители обоих автомобилей не пострадали», – отметили копы.

Следователи Чугуевского РУП сообщили о подозрении водителю автомобиля «Mazda» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.

Читайте также: Родила, положила девочку в пакет и завязала его: приговор для горе-матери

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 4.12: «новая» тревога в городе, удары по области
Новости Харькова — главное за 4.12: «новая» тревога в городе, удары по области
04.12.2024, 10:53
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
Генштаб: четыре населенных пункта Харьковщины попали под авиаудары РФ
04.12.2024, 08:17
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
04.12.2024, 08:41
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
Что на самом деле происходит на коксовом заводе в Харькове, выяснит комиссия
03.12.2024, 17:37
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере тяжелая, РФ била по позициям ВСУ 232 раза
04.12.2024, 11:47

Новости по теме:

14:06
Насмерть сбили пешехода в ДТП в Харькове (фото)
11:47
Николая Харьковского признали виновным в смертельном ДТП – приговор
21:25
Пострадал мужчина: вечером на окружной столкнулись ВАЗ и Mitsubishi
21:28
Два человека погибли в ДТП в Чугуеве, среди пострадавших – ребенок (фото)
11:12
В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)

Вы читали новость: «Авто откинуло на «зебру», пострадала женщина: водителю вручили подозрение»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 55-летний водитель Mazda. По данным следствия, он не рассчитал дистанцию и въехал в легковик Ford, который пропускал пешехода.".