Авто откинуло на «зебру», пострадала женщина: водителю вручили подозрение

Подозрение получил 55-летний водитель Mazda. По данным следствия, он не рассчитал дистанцию и въехал в легковик Ford, который пропускал пешехода.

Авария произошла еще 12 октября в 12:30, уточнили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«После удара легковушку отбросило на пешеходный переход, по которому двигалась 48-летняя женщина. В результате ДТП пешеход попала в больницу. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Водители обоих автомобилей не пострадали», – отметили копы.

Следователи Чугуевского РУП сообщили о подозрении водителю автомобиля «Mazda» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.