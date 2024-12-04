Авто откинуло на «зебру», пострадала женщина: водителю вручили подозрение
Подозрение получил 55-летний водитель Mazda. По данным следствия, он не рассчитал дистанцию и въехал в легковик Ford, который пропускал пешехода.
Авария произошла еще 12 октября в 12:30, уточнили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
«После удара легковушку отбросило на пешеходный переход, по которому двигалась 48-летняя женщина. В результате ДТП пешеход попала в больницу. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Водители обоих автомобилей не пострадали», – отметили копы.
Следователи Чугуевского РУП сообщили о подозрении водителю автомобиля «Mazda» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.
Читайте также: Родила, положила девочку в пакет и завязала его: приговор для горе-матери
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, ДТП, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авто откинуло на «зебру», пострадала женщина: водителю вручили подозрение»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 55-летний водитель Mazda. По данным следствия, он не рассчитал дистанцию и въехал в легковик Ford, который пропускал пешехода.".