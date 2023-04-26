Уперше у світі. Компанія Mattel випустила ляльку Барбі із синдромом Дауна

Компанія Mattel у вівторок презентувала свою першу в історії версію ляльки Барбі, яка представляє людину із синдромом Дауна, повідомляє CNN.

Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas, мета якої запропонувати дітям різноманітні уявлення про красу та допомогти боротися зі стигмою навколо фізичних недоліків.

Попередні Barbie Fashionistas продемонстрували ляльку з протезною ногою, ще одну ляльку зі слуховими апаратами, іншу з інвалідним візком і ляльку з захворюванням шкіри вітіліго, через яке ділянки шкіри втрачають пігмент.

Компанія Mattel (MAT) повідомила , що для найновішої Barbie Fashionista тісно співпрацювала з Національним товариством людей із синдромом Дауна над формою, характеристиками, одягом, аксесуарами ляльки, щоб переконатися, що вона точно представляє людину з синдромом Дауна.

Нова лялька Барбі має нижчий зріст і довший тулуб, її обличчя округлої форми, з маленькими вухами, плоским переніссям й розкосими очима мигдалеподібної форми.

Нова Барбі одягнена в рожевий ортопедичний щиток, який пасує до її сукні, її кросівки мають блискавку, що символізує дітей із синдромом Дауна, деякі з яких користуються ортезами для підтримки ніг і щиколоток.

«Це дуже багато значить для людей нашої спільноти, які вперше можуть гратися з лялькою Барбі, схожою на них», — заявила Канді Пікард, президент і генеральний директор NDSS. – Ця Барбі служить нагадуванням про те, що ми ніколи не повинні недооцінювати силу уяви. Це величезний крок вперед для інклюзії та момент, який ми святкуємо».

Протягом десятиліть після свого дебюту в 1959 році ляльки Барбі були світлошкірими – білими, стрункими, білявими, з дуже вузькою талією, об’ємними грудьми і завжди балансували на неймовірно високих підборах.

Нарешті, у 2016 році, коли Mattel зіткнувся зі зниженням продажів ляльки, створив Барбі в більш реалістичному вигляді , зробивши нових ляльок більш інклюзивними та різноманітними за зовнішнім виглядом. Барбі знову представили в чотирьох типах фігури і семи відтянках шкіри, з 22 кольорами очей і 24 зачісками. Її еволюція продовжується з Barbie Fashionistas, яка з’явилася три роки тому.

«Наша мета — дати можливість усім дітям побачити себе в образі Барбі, а також заохочувати дітей грати з ляльками, які не схожі на них самих», — заявила Ліза Макнайт, виконавчий віце-президент Mattel і глобальний керівник Barbie & Dolls.