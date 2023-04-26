Live
  • Среда 26.04.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🔴

Впервые в мире. Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

Мир 15:47   26.04.2023
Оксана Якушко
Впервые в мире. Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

Компания Mattel во вторник презентовала свою первую в истории версию куклы Барби, представляющую человека с синдромом Дауна, сообщает CNN.

Новая кукла является частью линии Mattel Barbie Fashionistas, цель которой предложить детям более разнообразные представления о красоте и поможет бороться со стигмой вокруг физических недостатков.

Предыдущие Barbie Fashionistas продемонстрировали куклу с протезной ногой, еще одну куклу со слуховыми аппаратами, другую с инвалидной коляской и куклу с заболеванием кожи витилиго, из-за которого участки кожи теряют пигмент.

Компания Mattel (MAT) сообщила, что для новейшей Barbie Fashionista тесно сотрудничала с Национальным обществом людей с синдромом Дауна над формой, характеристиками, одеждой, аксессуарами куклы, чтобы убедиться, что он точно представляет человека с синдромом Дауна.

Новая кукла Барби имеет более низкий рост и более длинное туловище, ее лицо округлой формы, с маленькими ушами, плоской переносицей и раскосыми глазами миндалевидной формы.

Новая Барби одета в розовый ортопедический щиток, подходящий к ее платью, ее кроссовки имеют молнию, символизирующую детей с синдромом Дауна, некоторые из которых пользуются ортезами для поддержки ног и лодыжек.

«Это очень много значит для людей нашего сообщества, которые впервые могут играть с куклой Барби, похожей на них», — заявила Канди Пикард, президент и генеральный директор NDSS. – Эта Барби служит напоминанием о том, что мы никогда не должны недооценивать силу воображения. Это огромный шаг вперед для инклюзии».

На протяжении десятилетий после своего дебюта в 1959 году куклы Барби были светлокожими, стройными, белокурыми, с очень узкой талией, объемной грудью и всегда балансировали на невероятно высоком каблуке.

Наконец, в 2016 году, когда в Mattel столкнулась со снижением продаж куклы, создали Барби в более реалистичном виде, сделав новых кукол более инклюзивными и разнообразными по внешнему виду. У новых Барби — четыре типа фигуры и семь оттенков кожи, 22 цвета глаз и 24 прически. Эволюция куклы продолжается с линейкой Barbie Fashionistas, появившейся три года назад.

«Наша цель – дать возможность всем детям увидеть себя в образе Барби, а также поощрять детей играть с куклами, которые не похожи на них самих», – заявила Лиза Макнайт, исполнительный вице-президент Mattel и глобальный руководитель Barbie & Dolls.

Читайте также: 5-летний мальчик из Харькова стал донором для своего отца и спас ему жизнь (фото)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:47
Впервые в мире. Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна
16:21
Расписание, домашка, выбор предметов. Как учатся украинские дети за границей
20:59
Признания «вагнеровцев» в убийствах детей: Офис генпрокурора начал проверку
16:13
В ОП отреагировали на признание экс-вагнеровцев в массовых убийствах детей
15:42
Расстреляли детей. Вагнеровцы рассказали о массовых убийствах в Бахмуте. 18+

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Впервые в мире. Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 15:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компания Mattel во вторник представила свою первую в истории версию куклы Барби, представляющей человека с синдромом Дауна, сообщает CNN.".