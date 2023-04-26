Впервые в мире. Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

Компания Mattel во вторник презентовала свою первую в истории версию куклы Барби, представляющую человека с синдромом Дауна, сообщает CNN.

Новая кукла является частью линии Mattel Barbie Fashionistas, цель которой предложить детям более разнообразные представления о красоте и поможет бороться со стигмой вокруг физических недостатков.

Предыдущие Barbie Fashionistas продемонстрировали куклу с протезной ногой, еще одну куклу со слуховыми аппаратами, другую с инвалидной коляской и куклу с заболеванием кожи витилиго, из-за которого участки кожи теряют пигмент.

Компания Mattel (MAT) сообщила, что для новейшей Barbie Fashionista тесно сотрудничала с Национальным обществом людей с синдромом Дауна над формой, характеристиками, одеждой, аксессуарами куклы, чтобы убедиться, что он точно представляет человека с синдромом Дауна.

Новая кукла Барби имеет более низкий рост и более длинное туловище, ее лицо округлой формы, с маленькими ушами, плоской переносицей и раскосыми глазами миндалевидной формы.

Новая Барби одета в розовый ортопедический щиток, подходящий к ее платью, ее кроссовки имеют молнию, символизирующую детей с синдромом Дауна, некоторые из которых пользуются ортезами для поддержки ног и лодыжек.

«Это очень много значит для людей нашего сообщества, которые впервые могут играть с куклой Барби, похожей на них», — заявила Канди Пикард, президент и генеральный директор NDSS. – Эта Барби служит напоминанием о том, что мы никогда не должны недооценивать силу воображения. Это огромный шаг вперед для инклюзии».

На протяжении десятилетий после своего дебюта в 1959 году куклы Барби были светлокожими, стройными, белокурыми, с очень узкой талией, объемной грудью и всегда балансировали на невероятно высоком каблуке.

Наконец, в 2016 году, когда в Mattel столкнулась со снижением продаж куклы, создали Барби в более реалистичном виде, сделав новых кукол более инклюзивными и разнообразными по внешнему виду. У новых Барби — четыре типа фигуры и семь оттенков кожи, 22 цвета глаз и 24 прически. Эволюция куклы продолжается с линейкой Barbie Fashionistas, появившейся три года назад.

«Наша цель – дать возможность всем детям увидеть себя в образе Барби, а также поощрять детей играть с куклами, которые не похожи на них самих», – заявила Лиза Макнайт, исполнительный вице-президент Mattel и глобальный руководитель Barbie & Dolls.