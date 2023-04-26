Впервые в мире. Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна
Компания Mattel во вторник презентовала свою первую в истории версию куклы Барби, представляющую человека с синдромом Дауна, сообщает CNN.
Новая кукла является частью линии Mattel Barbie Fashionistas, цель которой предложить детям более разнообразные представления о красоте и поможет бороться со стигмой вокруг физических недостатков.
Предыдущие Barbie Fashionistas продемонстрировали куклу с протезной ногой, еще одну куклу со слуховыми аппаратами, другую с инвалидной коляской и куклу с заболеванием кожи витилиго, из-за которого участки кожи теряют пигмент.
Компания Mattel (MAT) сообщила, что для новейшей Barbie Fashionista тесно сотрудничала с Национальным обществом людей с синдромом Дауна над формой, характеристиками, одеждой, аксессуарами куклы, чтобы убедиться, что он точно представляет человека с синдромом Дауна.
Новая кукла Барби имеет более низкий рост и более длинное туловище, ее лицо округлой формы, с маленькими ушами, плоской переносицей и раскосыми глазами миндалевидной формы.
Новая Барби одета в розовый ортопедический щиток, подходящий к ее платью, ее кроссовки имеют молнию, символизирующую детей с синдромом Дауна, некоторые из которых пользуются ортезами для поддержки ног и лодыжек.
«Это очень много значит для людей нашего сообщества, которые впервые могут играть с куклой Барби, похожей на них», — заявила Канди Пикард, президент и генеральный директор NDSS. – Эта Барби служит напоминанием о том, что мы никогда не должны недооценивать силу воображения. Это огромный шаг вперед для инклюзии».
На протяжении десятилетий после своего дебюта в 1959 году куклы Барби были светлокожими, стройными, белокурыми, с очень узкой талией, объемной грудью и всегда балансировали на невероятно высоком каблуке.
Наконец, в 2016 году, когда в Mattel столкнулась со снижением продаж куклы, создали Барби в более реалистичном виде, сделав новых кукол более инклюзивными и разнообразными по внешнему виду. У новых Барби — четыре типа фигуры и семь оттенков кожи, 22 цвета глаз и 24 прически. Эволюция куклы продолжается с линейкой Barbie Fashionistas, появившейся три года назад.
«Наша цель – дать возможность всем детям увидеть себя в образе Барби, а также поощрять детей играть с куклами, которые не похожи на них самих», – заявила Лиза Макнайт, исполнительный вице-президент Mattel и глобальный руководитель Barbie & Dolls.
Читайте также: 5-летний мальчик из Харькова стал донором для своего отца и спас ему жизнь (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Впервые в мире. Компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 15:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компания Mattel во вторник представила свою первую в истории версию куклы Барби, представляющей человека с синдромом Дауна, сообщает CNN.".