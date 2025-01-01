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Рівень небезпеки – «жовтий»: про що попереджають синоптики Харківщини

Суспільство 14:23   01.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рівень небезпеки – «жовтий»: про що попереджають синоптики Харківщини

Про те, що 1 січня у Харківській області оголосили перший рівень небезпеки, розповіли у регіональному центрі гідрометеорології.

“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 1 січня по області та місту очікується туман 🌫️, видимість 200 – 500 м.”, – написали синоптики.

Фахівці також закликали пішоходів та водіїв бути максимально обережними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.

Читайте також: Туманно, хмарно та без опадів: погода на 1 січня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 14:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 1 січня у Харківській області оголосили перший рівень небезпеки, розповіли у регіональному центрі гідрометеорології.".