Рівень небезпеки – «жовтий»: про що попереджають синоптики Харківщини
Про те, що 1 січня у Харківській області оголосили перший рівень небезпеки, розповіли у регіональному центрі гідрометеорології.
“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 1 січня по області та місту очікується туман 🌫️, видимість 200 – 500 м.”, – написали синоптики.
Фахівці також закликали пішоходів та водіїв бути максимально обережними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.
Читайте також: Туманно, хмарно та без опадів: погода на 1 січня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: прогноз погоды, синоптики, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рівень небезпеки – «жовтий»: про що попереджають синоптики Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 14:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 1 січня у Харківській області оголосили перший рівень небезпеки, розповіли у регіональному центрі гідрометеорології.".