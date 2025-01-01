Рівень небезпеки – «жовтий»: про що попереджають синоптики Харківщини

Про те, що 1 січня у Харківській області оголосили перший рівень небезпеки, розповіли у регіональному центрі гідрометеорології.

“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 1 січня по області та місту очікується туман 🌫️, видимість 200 – 500 м.”, – написали синоптики.

Фахівці також закликали пішоходів та водіїв бути максимально обережними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху.