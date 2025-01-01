Контрастна погода: грудень у Харкові та області був теплішим за норму

Середня температура повітря протягом першого зимового місяця в Харківській області була вищою за кліматичну норму на 3 градуси.

У грудні спостерігалася контрастна погода, від мінусових температур на початку місяця до плюсових – у третій декаді, констатують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

У першій і другій декадах грудня на полях утворювався сніговий покрив, який у третій декаді зійшов через теплу погоду. Станом на 31 число на переважній частині області ґрунт був талий, на півдні та північному сході він промерз до 1-3 сантиметрів.

Озима пшениця у грудні була переважно у стані неглибокого спокою. Загроз для зимівлі озимих та плодових культур не спостерігалося.