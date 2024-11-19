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Мороз, туман и ветер. Какой будет погода 20 ноября в Харькове и области

Погода 20:07   19.11.2024
Оксана Якушко
Мороз, туман и ветер. Какой будет погода 20 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 20 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ночью и утром местами туман 🌫.
Ветер южный, 7 — 12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​5 — 10° тепла.

По городу: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​6 — 8° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 20 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".