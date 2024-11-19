Мороз, туман и ветер. Какой будет погода 20 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 20 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков. Ночью и утром местами туман 🌫.
Ветер южный, 7 — 12 м/с, утром и днем порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем 5 — 10° тепла.
По городу: Без осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем 6 — 8° тепла.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 20:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 20 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".