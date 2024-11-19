Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода
В Региональном центре гидрометеорологии предупредили жителей Харькова и области об ухудшении погодных условий 21-23 ноября.
По данным синоптиков, погода в регионе ухудшится из-за перемещения активных циклонов на территорию Украины.
«Значные осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер южного направления, 17 – 22 м/с, местами 25 м/с. Днем 21 ноября скорость ветра на большей части области может достигнуть отметки стихийного явления – 25-27 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла ночью, до 9-14° тепла днем», — говорится в сообщении.
Уже в среду, 20 ноября, в регионе утром и днем ожидаются порывы южного ветра, 15 – 20 м/с – I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре гидрометеорологии предупредили жителей Харькова и области об ухудшении погодных условий 21-23 ноября.".