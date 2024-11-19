Live
  • Вт 19.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.37
  • EUR 43.63

Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода

Общество 12:33   19.11.2024
Виктория Яковенко
Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода

В Региональном центре гидрометеорологии предупредили жителей Харькова и области об ухудшении погодных условий 21-23 ноября.

По данным синоптиков, погода в регионе ухудшится из-за перемещения активных циклонов на территорию Украины.

«Значные осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер южного направления, 17 – 22 м/с, местами 25 м/с. Днем 21 ноября скорость ветра на большей части области может достигнуть отметки стихийного явления – 25-27 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла ночью, до 9-14° тепла днем», — говорится в сообщении.

Уже в среду, 20 ноября, в регионе утром и днем ​​ожидаются порывы южного ветра, 15 – 20 м/с – I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.

Читайте также: Сегодня 19 ноября: какой праздник и день в истории

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, пострадавшие (дополняется)
Взрыв в Харькове: «прилет» в Киевском районе, пострадавшие (дополняется)
19.11.2024, 13:38
Новости Харькова — главное за 19.11: «прилет» в Киевском районе
Новости Харькова — главное за 19.11: «прилет» в Киевском районе
19.11.2024, 13:25
Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW
Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW
19.11.2024, 07:33
Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода
Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода
19.11.2024, 12:33
Синегубов: в Купянске осталось 150 людей, подавать тепло и воду уже невозможно
Синегубов: в Купянске осталось 150 людей, подавать тепло и воду уже невозможно
19.11.2024, 11:30
Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК
Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК
19.11.2024, 12:10

Новости по теме:

12:09
Что натворил сильный ветер в Харькове, показали коммунальщики (фото)
20:26
Сильный ветер будет бушевать ночью и утром 5 ноября в Харьковской области
19:27
Сильный ветер, похолодает. Какой будет погода 14 октября в Харькове и области
13:30
Опасная погода будет завтра в Харьковской области
13:28
Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине

Вы читали новость: «Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре гидрометеорологии предупредили жителей Харькова и области об ухудшении погодных условий 21-23 ноября.".