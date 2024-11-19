Сегодня 19 ноября: какой праздник и день в истории

19 ноября в Украине – День работников гидрометеорологической службы и стеклопроизводителей. В 1703 году в этот день в Бастилии умер узник, известный как «человек в железной маске». В 1919-м Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора. В 1921-м создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. В 1997-м в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Также сегодня — ровно 1000 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Праздники и памятные даты 19 ноября

19 ноября в Украине: День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя.

В мире – Международный мужской день, Всемирный день гражданина, Всемирный день предотвращения насилия над детьми.

Также сегодня: Международный день женщин-предпринимательниц, Международный день цельного зерна, Всемирный день туалета.

19 ноября в истории

19 ноября 1703 года в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».

Всемирную славу этот загадочный мученик снискал благодаря многочисленным романам, а в ХХ веке – и их экранизациям. Одной из самых популярных версий его личности стала та, которую распространял Александр Дюма в романе «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» и пьесе «Узник Бастилии». Писатель сделал узника братом-близнецом короля Людовика XIV. Однако, на самом, деле сплетни о личности этого человека ходили еще при его жизни, а современные исследователи насчитывают более полусотни вариаций «кандидатов в железные маски».

В таком водовороте сплетен и теорий заговора подлинные факты просто теряются. Однако кое-что подтверждено документально – в основном в переписке тюремщика де Сен-Мара, который следил за загадочным заключенным все 34 года его пребывания в неволе. Начнем с того, что железную маску он не носил. Такую вариацию «аксессуара» придумал позже Вольтер. В существующих документах идет о маске из черного бархата. Более того, ее неизвестный надевал только во время переездов из одной тюрьмы в другую, или же во время молитвы в Бастилии (уже в последние годы своей жизни). Есть версия, что маска во время молитвы была идеей де Сен-Мара — тому нравилось поддерживать слухи о важности своего таинственного заключенного и таким образом поднимать собственный престиж.

Также точно известны следующие факты о «железной маске». Его задержали в 1669 году. Первые записи об этом датированы 19 июля. Это письмо де Сен-Мару, который в то время был начальником тюрьмы города Пиньероль (сейчас это итальянский Пинероло). Писал тюремщику маркиз де Лувуа – министр Людовика XIV. Министр сообщал, что в ближайший месяц должен прибыть заключенный по имени Эсташ Доже. Для него необходимо подготовить камеру с несколькими дверьми, которые закрывались бы так, чтобы снаружи никто не мог услышать, что происходит внутри. Сам де Сен-Мар должен лично посещать заключенного ежедневно, обеспечивая всем, что нужно. Также тюремщику полагалось предупредить заключенного, что разговоры о чем-либо, кроме его нужд, запрещены. Лувуа в письме отметил, что заключенный не потребует многого, поскольку он «лишь камердинер». Есть свидетельства, что в дальнейшем загадочный «Эсташ Доже» прислуживал другим высокородным заключенным, что подтверждает его недворянское происхождение.

Однако слухи о неизвестном заключенном начали распространяться почти мгновенно. Правда, первая версия была довольно скромной – его называли «всего-то» маршалом Франции. Сам де Сен-Мар сознавался, что иногда рассказывал басни о «подопечном». С ростом популярности «железной маски» прогрессировало и воображение сплетников. В 2004 году французский историк Жан-Кристиан Птифис составил список из 52 кандидатов – реальных и вымышленных, которых предлагали с 1669 по 1992 год.

Среди них, например, был Людовик де Бурбон – граф Вермандуа, внебрачный сын короля Франции Людовика ХIV от Луизы де Лавальер, который умер 16-летним. Была и версия о сыне английского лорда-протектора Оливера Кромвеля. Но все же наибольшее количество теорий связано с тем, что заключенного спрятали, чтобы он не угрожал правам на трон Людовика ХIV. И здесь есть масса вариаций, как именно неизвестный мог это сделать. Романтическая идея Дюма и компании о брате-близнеце не выдерживает критики историков (ведь при рождении королевского ребенка было слишком много свидетелей). Однако есть более сложные версии. Так, французский философ и писатель Вольтер в своем произведении «Век Людовика XIV» утверждал, что заключенный был старшим, единоутробным, братом Людовика XIV. То есть сыном не короля Людовика XIII, а королевы – Анны Австрийской. Идея о королеве, которая удивительным образом смогла скрыть беременность, была достаточно популярной. В отцы «железной маске», в том числе, «записывали» кардинала Мазарини, а еще – Джорджа Вильерса, 1-го герцога Бекингема, который в родной Англии был известен своей гомосексуальностью.

Не менее оригинальная теория состоит в том, что «железная маска» был не братом Людовика XIV, а отцом. Ее сторонники исходили из того, что у королевских супругов Людовика XIII и Анны Австрийской в ​​течение 23 лет не было детей. Общеизвестно было и то, что король и королева в течение длительного времени не имели физической близости. Так что, согласно этой версии, Анна забеременела от другого. А Людовик XIV скрывал его, иначе не имел бы права наследовать трон Людовика XIII. Современные генетические исследования при этом подтвердили, что Людовик XIV был потомком своего деда — короля Франции Генриха IV.

Кем бы ни был заключенный в маске – «лишь камердинером» или королевским лицом, он умер там же, где прожил большую часть жизни – за решеткой. А похоронили его под псевдонимом — «Marchioly».

19 ноября 1919 года Сенат США проголосовал против ратификации Версальского мирного договора. Подробнее.

19 ноября 1921 года создали Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины. Подробнее.

19 ноября 1997 года в космос полетел первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Подробнее.

Церковный праздник 19 ноября

19 ноября чтят память пророка из 12-ти Авдия. Он жил в IX веке до Рождества Христова. Был родом из села Вифарама и служил домоправителем безбожного царя Израильского Ахава. В то время весь Израиль отвернулся от Бога и стал жертвой Ваала. Но Авдий тайком продолжал служить истинному Богу. Когда наследник Ахава царь Ахазия послал три отряда, чтобы схватить святого пророка Илью, то Авдий возглавлял один из этих отрядов. По молитве святого Ильи, два отряда уничтожил небесный огонь. Святого Авдия и его отряд Бог помиловал. С этого времени святой Авдий оставил военную службу и последовал за пророком Ильей. А потом и сам получил дар пророчества. Книга пророчеств святого Авдия занимает четвертое место в ряде книг малых пророков. Она содержит пророчества о Новозаветной Церкви.

Народные приметы

Если 19 ноября выпал снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если снег идет целый день, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя оставлять огонь без присмотра.

Нельзя играть свадьбу

Нельзя ругаться.