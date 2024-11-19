Сьогодні 19 листопада: яке свято та день в історії

19 листопада в Україні – День працівників гідрометеорологічної служби та скловиробників. У 1703 році в цей день у Бастилії помер в’язень, відомий як “людина в залізній масці”. У 1919-му Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору. У 1921-му створили Укрмет — центральну метеорологічну службу України. У 1997-му до космосу полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Також сьогодні – рівно 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Свята та пам’ятні дати 19 листопада

19 листопада в Україні: День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.

У світі – Міжнародний чоловічий день, Всесвітній день громадянина, Всесвітній день запобігання насильству над дітьми.

Також сьогодні: Міжнародний день жінок-підприємниць, Міжнародний день цільного зерна, Всесвітній день туалету.

19 листопада в історії

19 листопада 1703 року в Бастилії помер в’язень, який увійшов в історію як “людина в залізній масці”.

Всесвітню славу цей загадковий мученик здобув завдяки численним романам, а у XX столітті – також їхнім екранізаціям. Однією з найпопулярніших версій його особистості стала та, яку розповсюджував Александр Дюма в романі “Віконт де Бражелон, або Десять років потому” та п’єсі “В’язень Бастилії”. Письменник зробив в’язня братом-близнюком короля Людовика XIV. Проте насправді плітки про особу цієї людини ходили ще за її життя, а сучасні дослідники налічують понад пів сотні варіацій “кандидатів у залізні маски”.

У такому вирі пліток і теорій змови справжні факти просто губляться. Однак дещо підтверджено документально – переважно в листуванні тюремника де Сен-Мара, який стежив за загадковим ув’язненим усі 34 роки його перебування у неволі. Почнемо із того, що залізну маску він не носив. Таку варіацію “аксесуару” вигадав пізніше Вольтер. У наявних документах йдеться про маску з чорного оксамиту. Щобільше, її невідомий одягав лише під час переїздів з однієї в’язниці до іншої, або ж під час молитви в Бастилії (вже в останні роки свого життя). Є версія, що маска під час молитви була ідеєю де Сен-Мара – тому подобалося підтримувати чутки про важливість свого таємничого в’язня й таким чином “прокачувати” власний престиж.

Також точно відомі такі факти про “залізну маску”. Його затримали у 1669 році. Перші записи про це датовані 19 липня. Це лист де Сен-Мару, який на той час був начальником в’язниці міста Піньєроль (зараз це італійський Пінероло). Писав тюремнику маркіз де Лувуа – міністр Людовіка XIV. Міністр повідомляв, що найближчого місяця має прибути ув’язнений, на ім’я Есташ Доже. Для нього необхідно підготувати камеру з кількома дверима, які б зачинялися так, щоб зовні ніхто не міг почути, що відбувається всередині. Сам де Сен-Мар повинен особисто відвідувати в’язня щодня, забезпечуючи всім, що потрібно. Також тюремнику потрібно було попередити ув’язненого, що розмови про щось, крім його потреб, заборонені. Лувуа в листі зазначив, що ув’язнений не вимагатиме багато чого, оскільки він “лише камердинер”. Є свідчення, що надалі загадковий “Есташ Доже” служив іншим високородним ув’язненим, що підтверджує його недворянське походження.

Однак чутки про невідомого ув’язненого почали поширюватися майже миттєво. Щоправда, перша версія була досить скромною – його називали “всього лише” маршалом Франції. Сам де Сен-Мар зізнавався, що іноді розповідав байки про “підопічного”. Зі зростанням популярності “залізної маски” прогресувала й уява пліткарів. У 2004 році французький історик Жан-Крістіан Птіфіс склав список із 52 кандидатів – реальних та вигаданих, яких пропонували з 1669 по 1992 рік.

Серед них, наприклад, був Людовик де Бурбон – граф Вермандуа, позашлюбний син короля Франції Людовика XIV від Луїзи де Лавальєр, який помер 16-річним. Була й версія про сина англійського лорда-протектора Олівера Кромвеля. Але все ж таки найбільша кількість теорій пов’язана з тим, що в’язня сховали, щоб він не загрожував правам на трон Людовика XIV. І тут є безліч варіацій, як саме невідомий міг це зробити. Романтична ідея Дюма та компанії про брата-близнюка не витримує критики істориків (адже при народженні королівської дитини було надто багато свідків). Проте є складніші версії. Так, французький філософ і письменник Вольтер у своєму творі “Століття Людовіка XIV” стверджував, що ув’язнений був старшим, єдиноутробним, братом Людовика XIV. Тобто сином не короля Людовика XIII, а королеви Анни Австрійської. Ідея про королеву, яка дивним чином змогла приховати вагітність, була досить популярною. У батьки “залізній масці”, зокрема, “записували” кардинала Мазаріні, а ще – Джорджа Вільєрса, 1-го герцога Бекінгема, який у рідній Англії був відомий своєю гомосексуальністю.

Не менш оригінальна теорія полягає в тому, що “залізна маска” був не братом Людовика XIV, а батьком. Її прихильники виходили з того, що в королівського подружжя Людовика XIII та Анни Австрійської протягом 23 років не було дітей. Загальновідомим було й те, що король і королева протягом тривалого часу не мали фізичної близькості. Тож, згідно з цією версією, Анна завагітніла від іншого. А Людовик XIV приховував його, інакше не мав би успадкувати трон Людовика XIII. Сучасні генетичні дослідження, втім підтвердили, що Людовик XIV був нащадком свого діда – короля Франції Генріха IV.

Ким би не був ув’язнений у масці – “лише камердинером” або королівською персоною, він помер там само, де й прожив більшу частину життя – за ґратами. А поховали його під псевдонімом – “Marchioly”.

19 листопада 1919 року Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору. Докладніше.

19 листопада 1921 року створили Укрмет – центральну метеорологічну службу України. Докладніше.

19 листопада 1997 року у космос полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Докладніше.

Церковне свято 19 листопада

19 листопада вшановують пам’ять пророка з 12-ти Авдiя. Він жив у ІХ столітті до Різдва Христова. Був родом із села Віфарама, поблизу Сихема і служив домоправителем у безбожного царя Ізраїльського Ахава. У той час увесь Ізраїль відвернувся від Бога і став жертвою Ваала. Але Авдій потай продовжував служити істинному Богові. Коли спадкоємець Ахава цар Ахазія послав три загони, щоб схопити святого пророка Іллю, то Авдій очолював один із цих загонів. За молитвою святого Іллі, два загони пожерли небесним вогнем. Святого Авдія та його загін Господь помилував. З того часу святий Авдій залишив військову службу і пішов за пророком Іллею. А згодом і сам отримав дар пророцтва. Книга пророцтв святого Авдія посідає четверте місце у низці книг Малих пророків. Вона містить пророцтва про Церкву Новозавітну.

Народні прикмети

Якщо 19 листопада випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо сніг іде цілий день, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна лишати полум’я без нагляду.

Не можна грати весілля

Не можна лаятися.